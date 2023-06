Avec une année blanche enregistrée cette saison, Gouy Gui n’a pas d’adversaire non plus en vue de la saison prochaine. Le « roi du Simpi » risque ainsi de ne pas nouer son « nguimb » lors du prochain exercice parce qu’il se trouve dans une situation compliquée où les adversaires se font très rares.

C’est un lutteur qui est entre le marteau et l’enclume et qui doit obligatoirement prendre sa carrière en main. D’un côté, il y’a les VIP de l’arène qui ne veulent pas lui tendre la main pour le moment et de l’autre les jeunes lutteurs de la nouvelle génération que Gouy Gui ne veut pas affronter. Cette situation inconfortable lui a valu de ne combattre qu’une seule fois lors de ces cinq dernières années. Ce qui est trop peu pour un lutteur qui espère arriver au sommet.

Éternel « lutteur de seconde zone » ?

Totalisant 23 combats dans sa carrière, Gouy Gui est l’un des lutteurs en activité qui a le plus grand nombre de combats à son actif. Malheureusement pour lui et nonobstant ses 15 victoires, il n’a toujours pas réussi à s’imposer dans le cercle restreint des ténors de l’arène. Grand espoir à ses débuts, Gouy Gui était promis à un bel avenir. Mais ses choix de carrière n’ont pas toujours joué en sa faveur. Au moment où certains jeunes lutteurs qu’il a devancés dans l’arène (Boy Niang, Siteu, Reug Reug, Ama Baldé ect…) ont décroché des chocs contre les VIP, lui est toujours sans adversaire. Après sa défaite contre Reug Reug la saison dernière, d’autres jeunes ont émis leur volonté de croiser Gouy Gui, voulant faire de lui une passoire. C’est le cas notamment de Quench (écurie Lansar) mais aussi de Alboury (écurie Kaay Baxx) qui a été le dernier à défier le lutteur de Guédiawaye. De son côté, c’est un niet catégorique. Un refus qu’il a d’ailleurs confirmé maintes fois lorsque l’occasion lui a été donné à travers des interviews.

Par ailleurs il a réitéré son vœu de croiser les VIP dont sa cible principale reste Eumeu Sène (écurie Tay Shinger). Ce dernier qui est actuellement sous contrat pour son combat contre Balla Gaye 2 en juillet s’est dit aussi prêt à tendre la main à Gouy Gui même si c’était sur un ton moqueur loin d’être sérieux. Quoi qu’il en soit l’intime de Sa Cadior 2 n’a plus le choix. Il doit entrer dans l’arène qu’importe l’adversaire puisque chaque année blanche enregistrée est une perte de temps et une rétrogradation dans la hiérarchie.

