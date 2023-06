Très en vue avec Le Havre cette saison, Arouna Sangante a surpris l’un de ses coéquipiers.

Pour sa troisième saison en équipe première, Arouna Sangante aura été l’un des joueurs les plus incontournables dans l’effectif du Havre AC, qui champion de Ligue 2 et qui remonte en Ligue. Le défenseur central de 21 ans a participé à 35 matchs, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives. Cerise sur le gâteau, il figure dans l’équipe type de la saison du Championnat.

Victor Lekhal a été impressionné de voir à quelle vitesse il a pris ses marques. « Dur de n’en citer qu’un seul ! Je dirais Arouna Sangante pour son âge et son charisme. C’était sa première saison comme titulaire et il a été impressionnant », a assuré le milieu de terrain international algérien lors d’un entretien avec la Ligue 2.

