La sélection béninoise, prochain adversaire du Sénégal, a fait part de sa liste des joueurs convoqués pour disputer la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, ce 17 juin à Cotonou.

Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards a publié une liste de 25 joueurs pour disputer le seul match de la sélection A du Bénin lors de cette fenêtre FIFA en juin. Nommé en février passé, le technicien franco-allemand a fait rebondir le Bénin du classement du groupe L avec ces deux matchs nuls contre le Rwanda et dont le dernier est finalement une victoire sur décision de la CAF. De quoi donner plus de motivation à l’équipe qui va affronter le Sénégal.

Sur la liste publiée ce mardi, Rohr s’est passé de joueurs présents lors des derniers matchs à savoir Désiré Azankpo, Sessi d’Almeida, Jordan Adeoti, Ange Chibozi et David Kiki. Plusieurs jeunes joueurs font leur entrée notamment Prince Ricardo Dossou (17 ans), un milieu de terrain offensif et pensionnaire d’un club local béninois dans l’élite ASVO. Et Brandon Agounon, défenseur évoluant à Orléans. Les cadres Stéphane Sessegnon, Steve Mounié et Jodel Dossou sont toujours présents.

Notons que la rencontre Bénin vs Sénégal se jouera le samedi 17 juin à 20h au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kerekou à Cotonou.

wiwsport.com