Alors que les Guépards affrontent le Sénégal le 17 juin prochain lors de la 5eL journée des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, assure qu’un faux pas des siens ne signerait pas leur arrêt de mort.

Totalement relancé dans la course à la qualification à la faveur de sa victoire sur tapis vert contre le Rwanda (3-0), le Bénin accueille le Sénégal le 17 juin à Cotonou à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. En prélude à cette rencontre décisive, le sélectionneur national Gernot Rohr a animé une conférence de presse ce mardi dans les locaux du stade Général Mathieu Kérékou.

Face aux journalistes, le technicien franco-allemand a dévoilé une liste de 25 joueurs retenus. Aux côtés de cadres comme Steve Mounié, Stéphane Sessegnon, Saturnin Allagbé, Khaled Adenon et Cédric Hountondji, qui est incertain, le groupe convoqué se distingue par sa jeunesse. On compte en effet 4 petits nouveaux et pas moins de 7 joueurs âgés de moins de 21 ans.

Sur ce match face aux champions d’Afrique en titre, Gernot Rohr a assuré que ses poulains feront ce qui est en leur pouvoir pour tenter d’arracher les trois points de la victoire. Mais le technicien de 69 ans a cependant indiqué que la défaite ne sera pas préjudiciable. Pour lui, c’est le match de la dernière journée face au Mozambique qui est la plus importante. « Quel qu’en soit le résultat du prochain match, c’est la dernière rencontre contre le Mozambique qui sera la plus importante », a lâché Rohr.

Source : Benin Web TV