Ça coulait dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Ange Postecoglou sera le prochain homme avec le fâcheux défi de ramener un trophée dans les vitrines dégarnies de Tottenham. Le technicien australien de 57 ans, qui vient d’être sacré champion d’Ecosse avec le Celtic Glasgow, a officiellement été intronisé, ce mardi 6 juin, en tant nouvel entraîneur du club londonien.

Passé entre autres du Brisbane Roar, du Melbourne City ou encore de Yokohama F. Marinos, Postecoglou, sélectionneur de l’équipe australienne entre 2013 et 2017, a mis sa main pour un contrat d’une durée de quatre ans. Alors, sera-t-il cet entraîneur-là qui fera exploser le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr ? Wait and see, diront les Anglais du côté du Tottenham Hotspur Stadium.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023