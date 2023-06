Né le 23 janvier 2009, Moussa Coulibaly a fait parler de lui lors de la première journée du championnat Espagnol junior, avec un match à 92 d’évaluation.

L’équipe U15 du Motor Colindres a vu passer une tornade lors de son match contre Realejos. Nommée Moussa Coulibaly, cette dernière a fait des ravages, dans la première journée de championnat Espagnol junior. L’ampleur des dégâts ? 52 points à 25 /40 au tir, 50 rebonds en 40 minutes de jeu pour 92 d’évaluation.

La performance du Sénégalais ne s’arrête pas là : avec la victoire 93-71 de Metal Garcia Realegos, le pivot est à l’origine de 55% des points de son équipe ! Dans la ville de Badaroz, où se déroule le championnat, les pointes statistiques se banalisent. Derrière Moussa Coulibaly, une ligne de statistique à 41 points et 23 rebonds a été enregistrée. Surclassé, le pivot sénégalais tourne à 16 points et 11,7 rebonds pour 20,7 d’évaluation contre des jeunes plus âgés de deux ans, dans le championnat U17.

wiwsport.com – lefigaro