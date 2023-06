L’entraîneur de Villarreal a évoqué un éventuel départ du club de Nicolas Jackson lors du prochain mercato.

L’entraîneur de Villarreal a refusé d’exclure la possibilité que Nicolas Jackson quitte le club durant le prochain mercato estival. Après son transfert avorté à Bournemouth en janvier, le joueur de 21 ans a fini la saison en trombe, marquant neuf buts et délivrant deux passes décisives sur les huit dernières journées de Championnat pour un total de 13 buts et 5 passes décisives cette saison. Ces prestations, qui l’ont ramené en Equipe Nationale, ont déclenché les rumeurs de départ, ce que n’écarte pas d’ailleurs Quique Setién qui apprécie les services rendus par Jackson.

« Ce à quoi je pense le plus maintenant, c’est à eux (Jackson et Samuel Chukwueze), aux personnes. Jackson nous a énormément aidés. Il a été décisif. Nous avons beaucoup à le remercier. Il va maintenant devoir décider de son avenir. Nous aimerions qu’ils restent, mais nous admettons qu’ils pourraient partir, car tout le monde veut grandir. Si Jackson n’est plus là, il y en aura un autre et nous travaillerons avec lui avec le même enthousiasme. C’est aussi le destin de ce club, devoir transférer des joueurs que vous avez appréciés », a déclaré à la presse le technicien de Villarreal.

wiwsport.com