Depuis son départ de Nancy, Saliou Ciss est sans club. Le latéral gauche sénégalais ne foule plus les pelouses. Invité de l’émission J-1 de Canal+, l’international sénégalais est revenu sur sa situation et affirme travailler «dur» afin de retrouver un club et de revenir en sélection.

Après le sacre du Sénégal lors de la coupe d’Afrique des nations 2022, Saliou Ciss s’est retrouvé sans club. L’international sénégalais s’est séparé avec le club français Nancy. Et depuis lors il est à la recherche d’un nouveau challenge. Interrogé par Canal+, Saliou Ciss a évoqué la situation dans laquelle il se trouve. « Ça était difficile après avoir passé une bonne CAN, de me retrouver sans club. Mais n’empêche j’ai continué à travailler, à m’entrainer comme d’habitude pour toujours être prêt dans toute circonstance et pouvoir rebondir dans un nouveau challenge», soutient-il.

L’international sénégalais a réalisé de bonnes performances avec la sélection nationale. Donc forcément il été courtisé par des clubs. Selon Saliou Ciss, les offres concrètes provenaient des pays du Golfe. « Avec les critères de l’équipe nationale du Sénégal, c’était compliqué pour moi d’aller jour dans ces championnats. Donc de concert avec mon équipe, j’ai décidé de privilégier les championnats européens pour pouvoir se donner plus de chances pour être dans la liste pour le mondial », affirme Saliou Ciss. Un choix qui n’a pas été payant. Le latéral sénégalais dit qu’il travaille afin de trouver un nouveau club. Saliou Ciss n’a pas oublié la sélection. S’il affirme avoir de bonnes relations avec ses coéquipiers et le sélectionneur national, Saliou Ciss affirme qu’il ambitionne de revenir en équipe nationale.

« Avec Aliou Cissé ça reste pareille. C’est un coach, c’est un grand frère avec beaucoup d’estime. La relation se passe super bien de temps en temps on s’appelle. Depuis mon dernier match contre l’Egypte, je continue le travail. A un certain moment la situation m’avait affecté mais je me suis vite remis au travail. Je me donne les moyens pour garder mon niveau. Et je garde la CAN en Côte d’Ivoire 2024 dans un coin de ma tête. Je ne pense pas à la retraite, mon corps me dit que ce n’ai pas le moment », conclut Saliou Ciss.

wiwsport.com