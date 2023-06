Plusieurs sénégalais évoluant en Europe ont étalé leur talent pour la toute dernière journée dans leur Championnat respectif. Voici notre dernière Team Of The Week de la saison.

MORY DIAW finit en feu d’artifice

Le portier international sénégalais, remarquable cette saison en Ligue 1, et son club du Clermont Foot ne pouvaient pas rêver une meilleure fin de Championnat. Samedi, ils sont allés finir par une victoire au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (2-3). Le gardien a concédé deux buts face à son club formateur, mais il semble difficile de lui reprocher grand-chose sur ce match. Il est auteur d’une belle horizontale sur une frappe de Leo Messi (14e), peu avant de se coucher sur une frappe de Kylian Mbappé. Il a écœuré les Parisiens, avec notamment deux arrêts en deux temps face à Messi (59e) puis en fin de match (90e+1). Une fin en beauté… avant de revenir servir de sparring-partner en sélection ?

LAMINE GASSAMA caresse l’élite

Comme souvent cette saison, lors qu’il n’est ni blessé ni suspendu, et donc et disponible, le latéral droit de 33 ans a été l’un des meilleurs joueurs du FC Stade Lausanne Ouchy lors de la victoire 0-2 à Sion, samedi en barrage aller de promotion/relégation de Super League suisse. Combattif dans les duels, il a été surtout à son avantage dans l’utilisation du ballon. Précis dans ses gestes, le joueur aux 49 sélections s’est signalé par sa technique et sa créativité à trouver ses partenaires. Un nouveau grand match lors du retour mardi devrait servir au SLO en quête d’une première montée dans l’élite du football helvète.

Le sauveur PAPE DJIBRIL DIAW

Héros un soir, héros pour toujours. Buteur dans les tous derniers instants vendredi 2 juin sur la pelouse d’Amiens, lors de la dernière journée de Ligue 2, le défenseur de 28 ans, pas épargné ces derniers mois par les blessures, notamment une entorse à la cheville, a sauvé toute une équipe et ses supporters, en l’occurrence le Stade Lavallois. Son but étant en effet synonyme de maintien pour les Tangos, alors qu’il était entré en jeu seulement à la 79e minute. Grand et géant d’un mètre 94, le joueur prêté par le club ukrainien du Rukh Lviv avait déjà inscrit dans le temps additionnel, c’était au mois d’août à Le Basser contre Metz. Chapeau à son marabout, n’est-ce pas Jimmy Roye ?

AROUNA SANGANTE, joueur d’élite

Egal à lui-même jusqu’au bout. Le défenseur international U23 et Le Havre AC se sont imposés 1-0 face à Dijon vendredi, permettant au HAC d’être champion de Ligue 2 et de retrouver l’élite, après 14 ans d’absence. Et lors de cette rencontre, Sangante, qui figure dans l’équipe type du Championnat, a assumé son statut avec des interventions sereines et salvatrices, en résulte ses 5 dégagements, 2 interceptions et 2 tacles. Le joueur de 21 ans a laissé peu d’espace aux attaquants dijonnais et a remporté la plupart de ses duels. Hâte de voir ce que ça va donner avec lui en Ligue 1 la saison prochaine. Parce que c’est vraiment un joueur d’élite.

MOR TALLA GAYE, Percutant

En grande forme depuis le début de saison, le latéral gauche du Riga FC a encore répondu très présent lors de la victoire de son équipe face à Metta (0-2), dimanche. Très disponible d’entrée, il a eu une activité impressionnante dans le premier quart d’heure, emmenant énormément de vitesse et de solutions. Il était quasiment dans tous les bons coups du Riga, à l’image d’une belle percée à la 11e ou encore d’une frappe du droit captée par le portier adverse (13e). Il touche énormément de ballons (73) qu’il a su bien utilisés, et se montre impeccable défensivement, remportant quasiment tous ses duels, et irréprochable sur ses gestes techniques. Un bel espoir en Lettonie.

CHEIKH NIASSE vainqueur de la Coupe de Suisse

Très tôt entré en jeu dimanche lors de la finale de la Coupe de Suisse face à Lugano, le milieu de terrain sénégalais a tenu son rang avec les Young Boys, vainqueurs 3-2. D’emblée, l’ancien joueur de Lille a eu un bel impact dans le jeu des Bernois. A la récupération, Niasse a été à son avantage pour s’imposer dans les duels. Et malgré quelques approximations, il a été simple dans ses transmissions pour décaler ses partenaires, se servant notamment à ses bonnes qualités de passeur. Un dernier match honorable et un nouveau trophée pour celui qui a semblé perdre sa place dans le onze titulaire de Raphaël Wicky sur les derniers matchs de la saison.

PAPE GUEYE finit bien

Quel match encore de la part du milieu de terrain international sénégalais, ce qui pourrait être son dernier avec le FC Séville. Malgré la défaite des siens, dimanche, sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1), le joueur prêté par l’Olympique de Marseille a été l’un des meilleurs hommes de l’équipe de José Luis Mendilibar. Monté en puissance au fil de la rencontre, Gueye a terminé très fort avec des passes tranchantes et surtout des projections qui ont permis de casser les lignes adverses. Son gros volume de jeu et sa puissance lui ont souvent permis de s’imposer dans les duels. Restera-t-il définitivement à Nervión ? Les supporters du FC Séville espèrent sans doute cela.

Encore et toujours NICOLAS JACKSON

Mais quelle fin de saison et quel dernier match pour le jeune attaquant sénégalais de Villarreal ! Finir une saison de Liga avec neuf buts et deux passes décisives sur les huit dernières journées n’est clairement pas donné à tout le monde, même pas à Robert Lewandowski et encore moins Karim Benzema. Mais le meilleur joueur du Championnat au mois de mai l’a réussi en marquant à nouveau contre l’Atlético Madrid ce dimanche (2-2). Profitant d’un mauvais dégagement de la tête de la défense des madrilènes, le joueur de 21 ans ne s’est pas laissé prier en contrôlant parfaitement et fusillant Ivo Grbic du pied droit. Tranchant et inspiré, il aurait pu permettre à Etienne Capoue de scorer en fin de première période. Mais le Français a trouvé la barre sur sa frappe. Et il est bien évidemment impliqué sur l’égalisation de Villarreal en fin de match. Remarquable.

PHILIPPE KENY voit double

Incapable de trouver le chemin des filets en Championnat de Turquie depuis le 31 octobre, l’attaquant de 24 ans semble se réveiller en cette fin de saison. Déjà auteur d’un but décisif en demi-finale de Coupe face à Ankaragucu, le 25 mai, il a claqué un doublé ce samedi, lors de la victoire de l’Istanbul Başakşehir sur le terrain d’Adana Demirspor (2-3) de ses compatriotes Badou Ndiaye et Chérif Ndiaye. Au-delà de son doublé, Keny a réalisé un gros match dans l’ensemble, pesant énormément sur la défense adverse. Il faut dire qu’il aurait marqué plus de deux buts si le gardien adverse n’était pas dans un bon jour. La patience est la mère de toutes les vertus. Retiens ce proverbe, monsieur Keny !

MBAYE DIAGNE encore buteur

Même quand il ne semble pas en grande réussite, même lorsque son pays ne traverse pas sa meilleure période de l’histoire ou même quand il est oublié de la sélection, l’attaquant du Fatih Karagumruk trouve souvent le moyen de parfaire ses statistiques, comme face à Konyaspor ce samedi. Muet contre Kayserispor en début de semaine, Diagne n’a pas voulu enchaîner un deuxième match sans marquer. À Konya, sa superbe tête aurait pu permettre aux siens d’ouvrir le score sans une magnifique claquette du gardien adverse. Mais sur un décalage de Sofiane Feghouli, il égalise sur une frappe limpide au ras du sol, synonyme de son 23e but de la saison. Il trouve le poteau (58e) et voit sa tête passer juste à côté (65e). Redoutable. Mais qu’en est-il de l’Equipe Nationale ? Bonne question.

AMADOU SAGNA, Impressionnant

Le jeune ailier sénégalais n’a pas suffi à Niort pour vaincre Quevilly-Rouen Métropole vendredi (3-3). Tout de même, l’ancien joueur du Casa Sports aura été très remuant et décisif. Passeur décisif sur l’ouverture du score des Chamois, Sagna a ensuite doublé la mise peu avant la pause. En dehors de sa septième passe décisive et de son quatrième but de la saison en Ligue 2, il a été imposant dans le jeu, en créant des différences sur ses prises de balles et plusieurs passes pour ses partenaires. Difficile de le voir rester à Niort qui évoluera en National la saison prochaine.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

