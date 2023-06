À travers son émission hebdomadaire Œil du tigre sur la 2STV, le reporter lamb et communicateur traditionnel Bécaye Mbaye a lancé un message de paix aux politiques pour que la situation revienne à la normale dans le pays.

Commerces, écoles, lieux de travail, presque tous ont mis la clé sous la porte depuis trois jours à cause des violentes manifestations qui ont eu lieu partout dans le pays. Même le sport n’a pas été épargné puisque les championnats nationaux de football et les galas de lutte prévus ce weekend (3 et 4 juin) ont été également annulés. C’est dans ce cadre que Bécaye a appelé les politiques à taire leurs divergences autour d’une table pour que les manifestations puissent cesser.

« Depuis le début de cette histoire on a une trentenaire de morts. Au nom de quoi ? Au camp du pouvoir et au président de la république, je dis que cela n’en vaut pas la peine. Je dis la même chose au camp de l’opposition. L’image qu’on véhicule à travers le monde n’honore pas le Sénégal. Moi, je suis avec la jeunesse et je leur demande de tout laisser tomber. Ce que vous vandalisez est à vous. Que ce soit le BRT, le TER, les mairies ou les voitures, ce sont vos biens et ceux de vos proches. Je déplore ces actes et appelle tous les acteurs politique à la retenue. Il faut s’asseoir tous autour d’une table pour discuter et apaiser la tension comme cela a toujours été le cas… » a t’il déclaré

