Le ballon rond est devenu au fil des années un outil d’influence et d’existence pour de nombreux pays jadis inconnus des pelouses. L’Europe n’a plus la possession. Après le rêve américain de la fin des années 70 avec les transferts de Johan Cruyff au Los Angeles Aztecs, Pelé et Beckenbauer au New York Cosmos, celui de la fin des années 2000 avec le transfert de Beckham à Los Angeles Galaxy, le rêve asiatique s’empare de la planète football. Après la Coupe du Monde au Qatar en 2022, l’Arabie Saoudite veut sa Coupe du Monde mais doit d’abord s’imposer en s’attirant les meilleurs joueurs des dix dernières années.

Roberto Carlos (38 ans) sous le maillot d’Anji Makhatchkala (Russie), Wayne Rooney (33 ans) sous le maillot de Washington DC (Etats-Unis), Andrés Iniesta (34 ans) sous le maillot de Vissel Kobe (Japon), Demba Ba (31 ans) sous le maillot de Shanghai Shenhua (Chine), Xavi Hernandez (35 ans) sous le maillot d’Al Sadd (Qatar) et récemment Cristiano Ronaldo (37 ans) sous le maillot d’Al Nassr (Arabie Saoudite). Des images qui ont semblé insolites, des transferts qui ont choqué les amoureux de football et des choix qui n’ont pas toujours été compris. La propension des légendes du football à se ruer vers les championnats dits exotiques ne cesse de grimper. Finir sa carrière loin de l’exigence du haut niveau de compétition imposée par la Premier League, la Liga, la Série A, la Bundesliga ou même la Liga en empochant un gros chèque, seuls ces pays riches peuvent le leur offrir.

L’Asie, nouveau terrain de jeu

Le football est le sport le plus populaire et le plus suivi au monde. Déjà en 2021, dans le top 10 des événements les plus regardés, quatre sont liés au football : la Ligue des Champions UEFA (9e ; 380 millions de téléspectateurs), le Mondial féminin (6e ; 1,1 milliard), l’UEFA Euro 2020 (5e ; 1,9 milliards) et le Mondial masculin (2e ; 3,3 milliards). Ceci montre à quel point ce sport est au centre des attentions. Une véritable tribune pour vendre ses produits, ses idées et se vendre. Un aspect bien compris par les pays asiatiques, aux abonnés absents jusqu’au début des années 2000. Après la réussite de la Coupe du Monde 2002 organisée en Corée du sud et au Japon, les pays asiatiques, jusque-là inexistants dans ce sport, ont décidé de s’y mettre sans limite. Conscients de leur pouvoir financier et de leurs attraits touristiques à envier, la Russie (d’Après URSS), la Chine et les pays du Golfe Arabique multiplient les investissements dans le but d’accueillir à leur tour la grand-messe de ce sport. Le Qatar en 2022 et la Russie en 2018 ont déjà réussi. L’Arabie Saoudite se prépare à candidater pour 2030 (projet Vision 2030 prôné le Roi Ben Salman) et à ne plus compter que sur le Pétrole. L’objectif ultime de ces nations : concurrencer l’Europe. Déjà propriétaires de plusieurs clubs sur le Vieux Continent dont Newcastle (Arabie Saoudite), Paris Saint-Germain (Qatar), le City Group avec les Emirats Arabe Unis, ils invitent ces clubs sur leur continent pour leurs tournées estivales et achètent les Droits TV pour les championnats (Bein Sports avec Qatar). Désormais, ils attirent leurs légendes et meilleurs joueurs dans leurs championnats.

« Changer les mentalités sur l’Arabie saoudite… donner une vision différente du pays »

En janvier 2023, le quintuple ballon d’or et actuel meilleur buteur de l’histoire du football Cristiano Ronaldo a surpris ses fans et le monde du football lors de l’officialisation de son transfert à Al Nassr en Arabie Saoudite pour un salaire annuel de près de 200 millions d’euros. Une somme astronomique qui fait de lui le joueur le mieux payé du monde en 2023 devant Kylian Mbappe (100 millions d’euros). Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions UEFA et recordman de buts dans la compétition a décidé de rejoindre la Saudi Pro League pour dit-il « un nouveau défi ». « C’est une grande opportunité de changer les mentalités de la génération future sur l’Arabie saoudite, d’aider au développement de beaucoup de choses, dont le football féminin. Je veux donner une vision différente du pays et de son football, la perspective du public », déclare l’ancien joueur du Real Madrid lors de sa conférence de presse d’arrivée. Cette vision est réelle. Son influence, son aura et son pouvoir marketing ont peu de pareils dans l’histoire du football. Même si sur les terrains, ce n’est plus le CR7 des meilleures années¸ l’Arabie Saoudite est depuis lors sous le feu des projecteurs et fait la Une des médias foot. Le royaume saoudien profite de l’achat de ces légendes pour vendre son championnat et reluire son image aux yeux du monde.

La chasse à l’or en Europe

Plusieurs mois après cette surprise, la prise de pouvoir des Saoudiens s’affirme par la fin de l’aventure au Real Madrid du ballon d’or 2022 Karim Benzema, annoncé en Saudi Pro League pour un contrat de près de 200 millions d’euros par an (club à confirmer). Son coéquipier et ballon d’or 2018 Luka Modric est aussi pisté par des clubs saoudiens pour un revenu de 25 millions d’euros par an. Le septuple ballon d’or qui a joué son dernier match au Paris Saint-Germain ce samedi 3 juin pourrait rejoindre Al Hilal qui lui propose un salaire de près de 600 millions d’euros par an. Ils seront certainement suivis par d’autres grands noms qui ont dominé le football européen entre 2010 et 2022 et qui alimentent les rumeurs en Arabie. Sergio Ramos, Sadio Mané, Hugo Lloris, Eden Hazard, etc. Même si leur image bénéficiera à l’essor du football saoudien, leurs poches bénéficieront aussi des ponts d’or que le Royaume leur propose.

wiwsport.com