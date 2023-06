C’est officiel, le Real Madrid et Karim Benzema mettent fin à 14 ans de vie commune. Le Nueve partira à la fin de la saison, dernier match en championnat ce soir (16h30).

C’est dans un communiqué retraçant le parcours du joueur et sa belle relation avec le club espagnol que le Real Madrid a annoncé le départ de son capitaine. « Karim Benzema est arrivé dans notre club en 2009, à seulement 21 ans, et a été un acteur fondamental de cet âge d’or de notre histoire ». Des mots forts à chaque paragraphe de la missive de la « Maison Blanche » pour décrire l’icône qu’est Benzema. « Les Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l’un des grands mythes de notre club et l’une des grandes légendes du football mondial ».

Ces beaux chiffres de la carrière de Benzema au Real Madrid

Au cours des quatorze saisons au cours desquelles il a défendu notre bouclier et notre maillot, il a remporté 25 titres, un nombre record pour le Real Madrid : 5 Coupes d’Europe, 5 Coupes du Monde des Clubs, 4 Super Coupes d’Europe, 4 Ligues, 3 Coupes du Roi et 4 Super Coupes d’Espagne. Karim Benzema est le cinquième joueur qui a porté notre maillot le plus de fois avec 647 apparitions, et il est le deuxième buteur de tous les temps pour le Real Madrid avec 353 buts. Il est également le deuxième buteur de tous les temps du Real Madrid en championnat et en Coupe d’Europe. Et il est aussi le quatrième buteur en Ligue des champions de l’histoire de cette compétition et le quatrième buteur de l’histoire de la Ligue.

Une dernière célébration pour le capitaine

Mardi prochain, 6 juin, à 12h00, un acte institutionnel d’hommage et d’adieu à Karim Benzema aura lieu à la Ciudad Real Madrid, avec la présence de notre président Florentino Pérez.

