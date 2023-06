Ce dimanche soir, au Caire, le Wydad de Casablanca a été battu lors de la finale aller de la Ligue des champions-CAF par Al Ahly (2-1). Bien que les Égyptiens aient pris l’ascendant sur les Rouges, ces derniers ont réussi à réduire le score grâce à Saifeddine Bouhra sur une passe décisive du Sénégalais Bouly Sambou. Ils pourront toujours décrocher un deuxième titre consécutif.

Confronté au tenant du titre, le Wydad Casablanca, ce dimanche en finale de la Ligue des Champions africaine, adversaire contre lequel il s’était incliné à ce même stade de la compétition l’an passé (0-2), Al Ahly a cette fois pris une option avant la manche retour. Dans un stade international du Caire en fusion, le club égyptien s’est imposé 2-1.

Les choses semblaient déjà pliées en faveur des Cairotes, qui menaient 2-0 grâce à des buts de Percy Tau (45e+4) et Kahraba (59e), mais les coéquipiers de Bouly Junior ont finalement trouvé des ressources pour réduire le score en toute fin de partie. Le but de Saifeddine Bouhra sur un service de Bouly Junior vaut de l’or, puisqu’il permet au Wydad de conserver toutes ses chances pour remporter sa quatrième Ligue des champions, la deuxième de suite. Les deux équipes se retrouveront dimanche prochain au Stade Mohamed V de Casablanca pour déterminer l’identité du champion d’Afrique 2023. Il est à noter que la règle du but à l’extérieur s’applique dans cette compétition.

