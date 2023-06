Après une saison 2022-2023 ou Chelsea a eu tous les blues possibles, terminant à la 12 place (son pire résultat depuis 29 ans). Le club anglais veut rebondir dans l’élite anglaise avec des changements dans l’effectif dont le départ du gardien sénégalais Edouard Mendy pour un échange avec Andre Onana. Cela demeure pour le moment le souhait du nouvel entraineur, Mauricio Pochettino.

À l’image de son club, Mendy (zappé de la nouvelle liste de Cissé) subit les conséquences d’une saison très difficile en club. Pour avoir perdu sa place de numéro 1 des gardiens au détriment de Kepa Arrizabalaga, il n’aura compté que 12 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. Blessé et indisponible de décembre à avril, le gardien de 31 ans n’a pas su rebondir même avec le retour de Lampard qui l’avait choisi en 2020. Tout à l’image de ce qui pourrait être son dernier match en Premier League (match nul 2-2 entre Chelsea et Nottingham Forest le 13 mai passé), la saison 2022-2023 du meilleur gardien FIFA THE BEST 2022, est juste à oublier.

Pochettino veut Andre Onana

Toutefois, Mendy devra passer cet étape dans un autre club. A l’en croire aux informations de Foot Mercato, Chelsea qui a signé récemment l’ancien entraineur du PSG, Mauricio Pochettino, a jeté son dévolu sur un autre gardien de but africain. Andre Onana, 27 ans ( 40 matchs toutes compétitions confondues, 12 matchs en ligue des Champions dont 8 clean-sheet avec l’Inter Milan (en lice pour la finale ce 10 juin), est un concurrent sérieux pour faire sortir Mendy de l’effectif des Blues si bien sur ces derniers arrivent à convaincre Giuseppe Marotta, le président du club italien qui affirmait en mai passé ne pas s’apprêter à vendre Onana pour ce mercato d’été.

Notre source nous en dit plus sur la décision de Chelsea et Pochettino. « L’ancien coach du PSG a une priorité pour son poste de gardien et elle se nomme Andre Onana. Le gardien camerounais qui disputera la finale de Ligue des Champions avec l’Inter Milan est en très grande forme cette saison. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste , il plait beaucoup à Pochettino qui aimerait donc le récupérer et l’échanger avec… Edouard Mendy. Chelsea aimerait donc proposer une somme d’argent et rajouter Edouard Mendy dans l’équation pour faire baisser la somme du transfert.

Une place de titulaire pour Mendy à Milan

Foot Mercato parle ainsi de transaction entre les deux clubs. « Un échange qui pourrait bien arranger Mendy qui est en manque de temps de jeu et qui viendrait ainsi en tant que numéro 1 du côté de l’Inter. Selon nos indiscrétions, l’ancien portier de Reims a également changé d’agent. Il est désormais représenté par Fali Ramadani qui est d’ailleurs très implanté du côté de l’Italie ». Mendy dont le contrat court jusqu’en juin 2025 est évalué à 18 millions d’euros par Transfertmarkt. On ajoutera 2 millions d’euros pour celle d’Onana lié à l’Inter jusqu’en 2027.

