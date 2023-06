C’est officiel ! L’AS Monaco se sépare de son entraineur principal Philippe Clément. Le club a fait part de sa décision ce dimanche au lendemain de la défaite hier à Toulouse (1-2). Conséquence: l’ASM ne jouera pas de Coupe d’Europe la prochaine saison.

« Arrivé sur le banc en janvier 2022, Philippe a aidé l’équipe à atteindre la 3e place du championnat à l’issue de la saison 2021-22, puis à être dans la course pour un nouveau podium durant la majeure partie de cette saison 2022-23. L’AS Monaco tient à remercier Philippe et son staff pour leur investissement sans faille depuis le premier jour et leur souhaite le meilleur pour l’avenir » informe le communiqué du club Français.

Le directeur sportif, Paul Mitchell a aussi réagi sur le départ du technicien. « C’est une décision difficile à prendre car Philippe a donné le meilleur de lui-même et s’est toujours comporté de façon professionnelle. Au nom du Club, je souhaite le remercier pour tous ses efforts. »

La fin de saison a été difficile pour les Monégasques qui ont enchainé une 3e défaite d’affilée hier, face à Toulouse (2-1). L’AS Monaco termine la saison 2022-2023 à la 6e place du classement avec 11 revers, 8 matchs nuls et 19 victoires.

Les Lions Diatta et Jakobs qui ont écopé d’une suspension pour « mauvaise conduite » n’ont pas pris part à cette dernière rencontre de la saison. Ils sont attendus pour le regroupement de l’Équipe Nationale du Sénégal qui démarre ce mercredi 7 juin.

Communiqué officiel de l'AS Monaco. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 4, 2023

wiwsport.com