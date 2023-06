Porté par Philippe Paulin Keny, Başakşehir est allé s’imposer 2-3 sur la pelouse d’Adana Demirspor ce samedi soir.

Philippe Keny termine bien sa saison. Déjà auteur d’un but décisif en demi-finale de Coupe de Turquie il y a quelques jours, l’attaquant sénégalais qui n’avait plus marqué en Championnat depuis plus de sept mois, soit le 31 octobre dernier face à Giresunspor, a inscrit son premier doublé de la saison ce samedi, permettant à son équipe Başakşehir de l’emporter contre Adana Demirspor (3-2).

Dans ce match, les partenaires de Badou Ndiaye et Chérif Ndiaye avaient ouvert le score dès la 8e grâce à Benjamin Stambouli. Mais Keny leur a répondu quelques instants plus tard en reprenant impeccablement de la tête u(10e)n centre de Deniz Turuc . Et alors que les deux équipes se dirigeaient vers un nul 2-2, l’ancien joueur de Bandirmaspor a surgi à la 88e pour offrir les trois points à sa formation.

wiwsport.com