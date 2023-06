Le FC Stade Lausanne Ouchy, 3e de Challenge League, est bien parti pour goûter à la Super League après sa large victoire à l’extérieur 0-2 face au FC Sion, samedi en barrage aller d’accession-relégation.

Entre Lamine Gassama et Gora Diouf, il y aura inévitablement un malheureux mardi prochain. Et pour le moins que l’on puisse, c’est que c’est bien parti pour que ce soit le jeune latéral gauche du FC Sion. Cela d’autant plus que son équipe a perdu la manche aller des barrages d’accession-relégation du Championnat de D1 suisse face à Gass’ et le FC Stade Laussane Ouchy ce samedi.

En déplacement au Stade de Tourbillon, les hommes d’Anthony Braizat se sont en effet imposés 2-0. Les Stadistes, avec Gassama comme titulaire, font ainsi un grand pas en direction de la Super League avant le match retour, qui aura lieu mardi à la Pontaise. Mulaj (26e) et Bamba (57e) ont inscrit les deux réussites vaudoises face à une équipe du FC Sion qui a semblé malchanceuse.

wiwsport.com