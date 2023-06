Avec notamment un bon match de son gardien international sénégalais, Clermont s’est offert le scalp du PSG ce samedi (2-3), lors de la dernière journée de Ligue 1.

Le Clermont Foot conclut parfaitement sa saison. En déplacement au Parc des Princes ce samedi à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le CF38 a réalisé « l’exploit » de battre le Paris Saint-Germain. Les Clermontois, menés 2-0 au bout de 21 minutes, ont totalement renversé la situation pour venir à bout d’une assez faible et inconstante équipe parisienne en cette fin de saison.

Gastien, Zeffane et Kyei (qui a aussi raté un penalty) sont les buteurs clermontois du soir, alors que Sergio Ramos et Kylian Mbappé, qui finit meilleur buteur du Championnat devant Lacazette, avaient signé les deux premiers buts de la soirée. Grâce à ce succès 3-2, Mory Diaw et ses partenaires terminent à la 8e place, un temps perdue au fil de la soirée au détriment de Nice, vainqueur de Lyon (3-1).

