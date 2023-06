Le RB Leipzig s’est imposé en finale de la Coupe d’Allemagne face à Frankfurt, 2-0, et remporte le deuxième trophée majeur dans son histoire !

Un trophée pour Abdou Diallo, et le RasenBallsport Leipzig continue sa belle progression. Troisième à l’issue de la saison de Bundesliga et donc qualifiée pour une nouvelle Ligue des Champions, le RBL, tenant du titre, affrontait Frankfurt ce samedi soir dans le cadre de la finale de la Coupe d’Allemagne. Et les coéquipiers de Diallo, resté sur le banc, ont respecté leur statut de favori de cette rencontre.

Si la partie a mis du temps à se décanter, les hommes de Marco Rose ont eu la domination des choses, se procurant quelques opportunités notamment en première période. Le salut est finalement à la 71e minute, lorsque Nkunku ouvrait le score. Après que le plus dur ait été fait, Leipzig parviendra à se mettre à l’abri d’une égalisation de l’Eintracht en breakant grâce à Dominik Szoboszlai.

Le score restera à 2-0, ce qui permet donc à Leipzig de conserver son titre remporté il y a un an face à Fribourg. C’est donc la deuxième Coupe d’Allemagne pour cette formation qui ne cesse de progresser chaque année. Et bien évidemment, c’est un nouveau trophée pour le défenseur international sénégalais Abdou Diallo qui a participé à deux rencontres de Coupe d’Allemagne cette saison.

