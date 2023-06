Tout comme la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), la Fédération de Rugby ainsi que celle de Basket-Ball ont également annoncé le report des matchs prévus ce week-end.

Deux communiqués ont été publiés ce vendredi, informant ainsi du report des programmes de la balle orange au Sénégal.

La FSBB a informé qu’il n’y aura pas de matchs à Dakar, Thiès et Saint-Louis, comme annoncé dans le programme des rencontres portant sur la 14ème journée en retard du championnat national féminin, les préliminaires de la Coupe du Sénégal en garçons et filles, ainsi que les 1/8 de finale de la Coupe du Sénégal en garçons et filles également.

Les matchs du championnat régional de la petite catégorie, initialement prévus les 3 et 4 juin, ont également été reportés à une date ultérieure, comme l’indique la missive de la Ligue de Dakar de Basket-Ball.

