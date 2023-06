L’entraîneur de Strasbourg a commenté la situation contractuelle de son attaquant sénégalais, parti pour s’en aller cet été.

Habib Diallo vit une saison prolifique. Elément à part entière à Strasbourg, l’attaquant sénégalais a marqué 20 buts en 36 matchs de Ligue 1. Des performances qui ne laissent personne indifférent, puisque l’ancien joueur du FC Metz est suivi de très près en Angleterre où Burnley et Sheffield United lui feraient les yeux doux. Malgré un contrat jusqu’en 2025, Diallo pourrait bien quitter l’Alsace cet été.

En tout cas, du côté du club alsacien, notamment chez l’entraîneur, on es bien conscient qu’il sera difficile de conserver l’attaquant de 27 ans. « Concernant l’effectif, je pars du principe que l’objectif doit être celui de son amélioration constante. Il faut garder le plus possible nos joueurs importants et j’aimerais bien sûr qu’on conserve Habib Diallo. Mais je ne suis pas naïf. Je sais qu’on subit une concurrence déloyale sur le marché », a déclaré Frédéric Antonetti en conférence de presse jeudi.

wiwsport.com