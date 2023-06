Défenseur au RSC Anderlecht où il vient de boucler sa première saison avec 29 matchs disputés (toutes compétitions confondues), le joueur de 20 ans est revenu sur son parcours de l’académie ASPIRE en passant par le FC Barcelone jusqu’en Belgique dans un entretien avec 13TV.

Vous êtes en vacances, quelles sont vos activités ?

Je passe bien mes vacances avec mes amis. Je rends visite à mes proches et je fais mes activités. Je fais quelques entrainements pour maintenir la forme seulement.

Pouvez-vous revenir sur votre entrée à l’académie ASPIRE ?

J’ai fait les tests au stade Amadou Barry un jour. Et ce n’était pas prévu, j’étais sur la route de l’école. J’avoue que ce jour-là, j’ai fait l’école buissonnière pour y participer. J’y suis resté de 9h à 16h, impossible de retourner à l’école. Puis, nous sommes allés à Mbour pour d’autres tests avec d’autres joueurs, d’autres nationalités africaines. 18 joueurs ont été sélectionnés ensuite pour intégrer le club ASPIRE au Qatar. C’est mon père qui m’a informé de ma sélection, on l’a appelé au téléphone et ensemble, on a tenu une discussion pour que j’ai sa bénédiction. J’ai fait 4 ans et demi à ASPIRE avant de rejoindre le FC Barcelone.

ASPIRE n’est pas un club qui joue des compétitions. Comment viviez-vous là-bas ?

C’est un autre niveau de formation. On s’entraine matin et soir, on voyage beaucoup. On dispute des tournois internationaux avec de grandes formations. Ça nous facilite l’adaptation en Europe.

Puis en 2020, vous avez rejoint ce prestigieux club espagnol. Un choix que beaucoup ont contesté, le regrettez-vous ?

Mon choix de rejoindre le FC Barcelone était réfléchi, je ne regrette pas. C’était ma première année professionnelle donc je voulais simplement et avoir de l’expérience. Et puis, qui ne veut pas jouer au FC Barcelone ! J’y suis allé pour continuer ma formation. Lors de ma dernière année dans ce club, j’ai joué deux matchs amicaux avec l’équipe première. Le coach Koeman me voulait mais malheureusement il a été viré. Un autre est venu et vous savez avec les coaches, ils viennent souvent avec leurs joueurs. On comptait finalement 4 latéraux gauches et j’étais le plus jeune, il fallait partir pour ne pas sombrer dans la routine. Et surtout gagner du temps de jeu.

Comment était l’adaptation en Espagne, difficile ?

C’était un peu compliqué avec la langue, ils parlent catalan. Mais j’avais l’habitude de parler anglais avec ASPIRE donc cela passait sur le terrain avec mes coéquipiers. Le plus difficile était ma blessure à la cheville qui m’a pris des mois. Je ne pouvais pas jouer avec l’équipe B après… Donc, je devais rester en Juvenil, U19. Vous savez, il faut de la patience dans le football. Pour moi, tout ce qui m’importait c’était de continuer à apprendre. Il y a un bon niveau dans la réserve du Barcelone.

Et puis, vous avez rejoint le RSC Anderlecht. Une première saison pas fameuse avec les Mauves qui terminent à la 11e place. Comment l’avez-vous vécu ?

Ce n’était pas facile. Avec les changements de coaches, on a dû s’adapter. Ce n’est pas aussi un championnat facile. Nous avons beaucoup travaillé pour faire de bons résultats pour au moins gagner un trophée. Je crois qu’on a perdu de la confiance avec cette défaite en conférence League (éliminé en quart de finale face à AZ). On aurait pu se qualifier en play-offs mais le coup était déjà parti.

Parlons de l’équipe nationale et ce jour inoubliable sans doute où vous célébrez votre mariage et cette convocation en Coupe du Monde …

C’était un moment inattendu, une journée de fête. Finalement, je n’ai pas tellement célébré le mariage comme il se devait puisque j’ai pris le vol à minuit pour rejoindre l’équipe nationale. Tous les footballeurs souhaitent représenter leur nation surtout en Coupe du Monde. C’est un beau rêve.

Comment avez-vous vécu l’élimination ?

On aurait aimé battre l’Angleterre ou toute autre équipe. On avait la motivation, le niveau, les joueurs même si en face aussi ils sont dans les meilleurs championnats au monde. Mais il faut comprendre le football. On avait fait une bonne entame de match mais malheureusement il était dit que nous allons perdre.

Vos projets en équipe nationale et en club ?

Je m’entraine et je serais toujours prêt à rejoindre l’équipe nationale. En club aussi, je me prépare à la reprise parce qu’on veut faire une meilleure saison l’année prochaine.

