Ce matin, Aliou Cissé a dévoilé la liste des joueurs qui participeront aux matchs contre le Bénin et le Brésil ce mois de juin. D’après le tacticien, il a opté pour la continuité en conservant le noyau dur de l’équipe précédente à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations. L’heure est à la présélection pour la liste finale a-t-il fait savoir.

Pour justifier ses choix, El Tactico dit avoir misé sur la continuité en composant le groupe de 26 joueurs convoqués pour les matchs en juin. D’autant plus, que le Sénégal caracole à la tête du groupe L et est déjà qualifiée pour la prochaine CAN. « On a travaillé dans une certaine continuité. Il est important aussi que cette équipe continue à progresser. Ce n’est pas encore le moment pour moi de l’ouvrir. Mais bien sur, il y a des garçons que nous sommes en train de cibler et nous attendons de voir leur évolution. Sur ces deux rencontres là, j’ai voulu conserver le noyau, l’ossature de cette équipe dans la mesure où ils ont vécu une saison très difficile, très compliqué. Et je crois que c’est dans cette période là qu’il faut remobiliser cette équipe. La CAN c’est pour bientôt, ce n’est pas loin, et donc, il était important ou il n’y a pas de « grands enjeux » de pouvoir donner la possibilité à d’autres garçons de revenir, de jouer et montrer ce dont ils sont capables ».

La présélection pour la CAN 2024 va démarrer

Pour ces deux matchs, des joueurs auront donc l’occasion de gagner du temps de jeu en équipe nationale informe Cissé qui compte faire tourner l’équipe. « L’objectif, sur ces deux matchs, est d’essayer de faire jouer le maximum de joueurs. Il y a des garçons qu’on est entrain d’attendre des réponses de leur part, il était difficile pour moi de les mettre dans des matchs importants, décisifs, parce qu’il sont jeunes, inexpérimentés … D’habitude, ils s’entrainent bien et on va donner la possibilité avec ces deux matchs, à des garçons de rentrer et montrer ce dont ils sont capables. Et aussi contre le Brésil de faire tourner cette équipe de 26 joueurs, et de voir les garçons capables de faire partie de la liste finale. En réalité, nous sommes en juin mais nous pensons aussi à la liste finale (pour la CAN) qui doit venir sous peu ».

