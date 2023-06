Absents lors de la trêve du mois de mars derniers pour diverses raisons, ces joueurs ont fait leur retour dans le groupe des Lions pour les rencontres face au Bénin (17 juin) et au Brésil (20 juin).

Cheikhou Kouyaté est parmi les plus fidèles lieutenants du sélectionneur Aliou Cissé. Régulier et respecté par ses coéquipiers, l’ancien capitaine des Lions a été éloigné des pelouses par une blessure contractée lors du premier match de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas en novembre 2022 (défaite 2-0). Depuis son retour de blessure en avril dernier, le champion d’Afrique a participé au maintien de Nottingham Forrest en Premier League, apportant toujours son énergie et son expérience.

Abdou Diallo a aussi subi une blessure qui l’a empêché de répondre présent lors du regroupement de mars dernier. Elément essentiel du dispositif de Cissé, le partenaire en défense de Kalidou Koulibaly fait son retour dans le groupe des Lions. Même s’il est en manque de temps de jeu à Leipzig, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain devra retrouver sa place en sélection.

Fodé Ballo-Touré a raté le rassemblement dernier pour manque de compétition. Avec seulement 1 seul match joué entre décembre 2022 et mars 2023, l’arrière gauche milanais a été zappé par le sélectionneur national. Depuis lors, l’ancien monégasque a retrouvé des minutes avec son club. Convaincu lors de ses dernières sorties avec les Lions, Ballo-Touré peut compter sur la confiance de Cissé pour se relancer.

Nicolas Jackson est parmi les joueurs les plus en forme du moment. Blessé entre janvier et mars 2023, l’attaquant de Villarreal n’avait pas été appelé par Aliou Cissé pour la trêve de mars. Depuis lors, le joueur formé au Casa Sports marche sur l’eau. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 10 matches de championnat, il est d’ailleurs élu joueur du mois de Liga en mai. Très peu en vue durant le Mondial au Qatar, Jackson a l’occasion de se lancer sa carrière en sélection.

