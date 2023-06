Buteur dans les ultimes instants à Amiens pour cette dernière journée, Pape Djibril Diaw a permis à Laval de s’imposer (1-2) et de se maintenir à Ligue 2.

Stade Lavallois va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Et ça, grâce à Pape Djibril Diaw. L’ancien défenseur du Port Autonome de Dakar a volé la vedette à Papiss Demba Cissé, auteur de l’ouverture du score du match pour son 10e but de la saison, en marquant dans les toutes dernières secondes le but de la victoire lavalloise à Amiens (1-2), qui maintient Laval à la 14e place.

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 ! 🔥 Grâce à cette victoire sur Dijon, 1 à 0, avec un but de Josué Casimir à la 12e, le HAC conclut superbement sa saison, et oui, est champion de @Ligue2BKT !!!!!!!!!#HACDFCO pic.twitter.com/WkJXdW0ou4 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 2, 2023

