La conférence de presse annulée en raison des affrontements à Dakar, le sélectionneur des Lions a tout de même pris la parole devant l’équipe de la FSF TV pour évoquer l’actualité de la tanière, notamment le match amical des Lions pour cette fenêtre FIFA en juin.

Le Sénégal a choisi le Brésil comme partenaire d’entraînement pour son match amical de juin. Ce sera leur deuxième rencontre après leur match nul du 10 octobre 2019 (1-1). Aliou Cissé considère que c’est un bon choix et que cela contribuera à la progression de l’équipe nationale du Sénégal. Malgré le planning chargé de la tanière, qui devra se déplacer à Cotonou trois jours avant pour jouer contre le Bénin lors de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2023, ce match amical est une opportunité importante pour l’équipe sénégalaise.

« C’est sur et certain que le timing sera très court. Mais je pense qu’on avait envie de jouer contre le Brésil. Parce que c’est la progression que cette équipe nationale là doit avoir. De jouer avec des équipes qui ont un gros potentiel comme le Brésil. C’est vrai que le timing est court mais nous sommes des professionnels, nous avons l’habitude de ces genres de voyage et matchs là » a déclaré Cissé au micro de FSF TV. Le Sénégal jouera le Brésil le 20 juin prochain à Lisbonne (Portugal).

🇧🇷🇸🇳 Brésil vs Sénégal en amical le 20 Juin à Lisbonne

Quel est ton pronostic ❓#wiwsport #Senegal #Kebet pic.twitter.com/Frj1m0jmSd — wiwsport (@wiwsport) May 28, 2023

wiwsport.com