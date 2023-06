Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano a remporté les playoffs de Serie A2 à l’issue de la finale retour et retrouve la première division italienne après une longue attente de 31 ans.

Vainqueur à l’aller (74-64) devant Limonta Costa Masnaga, le club Milanais a perdu la manche retour (69-63) mais l’écart obtenu dans la première manche a fait la différence et leur a offert le titre : « Je suis très heureuse de faire partie de Sanga Milano. Je dois dire que j’ai beaucoup de chance d’être dans cette équipe où les dirigeants m’ont très bien accueilli. J’ai beaucoup gagné en expérience et dans le jeu j’ai su m’améliorer au fil des matchs » a-t-elle déclaré rapporte BasketSenegal.

« Notre objectif était la montée en Serie A1. Et nous l’avons fait. Il y’avait beaucoup d’émotion pendant les playoffs. C’était difficile au début par ce que l’équipe n’était pas trop soudée, on avait du mal de jouer en équipe. Mais avec le temps on a pu le faire par ce que on n’avait qu’un seul rêve : monter à Serie A1 31 ans après. Je remercie Dieu de m’avoir donné la chance de vivre ce rêve que l’équipe et les supporters nourrissaient. Je remercie toute l’équipe et les personnes qui m’ont tendu leurs bras pour m’aider cette saison. »

Italo-sénégalaise, elle a grandi au basket à Delser Udine où en 2019 elle a fait ses débuts en Serie A2. En 2020 elle participe au Championnat d’Afrique Féminin U18 avec l’équipe nationale du Sénégal avec laquelle elle remporte la médaille de bronze.

wiwsport.com