Tapha Tine a fait connaître ses exigences pour accepter d’affronter Sa Thiès. Le géant du Baol réclame la somme de 100.000.000 FCFA pour signer un contrat et en découdre avec le frère de Balla Gaye 2.

C’est par le biais de son agent que Tapha Tine a fait connaître sa position. Après sa victoire (sur décision médicale) contre Bombardier, le lutteur de Baol a reçu plusieurs propositions de la part des promoteurs. Mais néanmoins, il n’est pas encore satisfait des avances reçues des organisateurs des combats. Pour le moment il reste le seul lutteur VIP à n’avoir pas encore de combat en vue de cette fin de saison et de la saison prochaine. Mais si on en croit à une source anonyme, son combat contre Sa Thiès qui a donné son accord, est actuellement dans les tuyaux et serait même dans un stade où les négociations sont très avancées. Toutefois il faudra que le promoteur y mette le prix pour obtenir l’accord de Tapha Tine a annoncé El Hadji Thioune, agent du lutteur.

« On a discuté avec un promoteur, mais nous ne sommes pas d’accord sur le cachet. Le cachet qu’il nous a proposé ne nous convient pas. Mais si le promoteur accepte le cachet que nous vou- lons, nous sommes prêts pour croiser Sa Thiès. Si le promoteur met le prix, nous allons signer rapidement » a t’il fait savoir dans les colonnes de Record.

Wiwsport.com