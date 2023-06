Battue ce jeudi par l’Uruguay (0-1), la Gambie est éliminée en huitièmes de finale du Mondial U20.

L’euphorie de la Gambie n’ira pas aussi loin en Argentine. Après un beau parcours durant la phase de groupes, conclu par deux victoires, un match nul et une première place dans le Groupe F, les Young Scorpions étaient forcément prêts à marquer un peu plus leur empreinte dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. C’était compter sans l’Uruguay.

Opposés à la Celeste ce jeudi soir, à l’occasion des huitièmes de finale, les hommes d’Abdoulie Bojang ont été battus sur la plus petite des marges (0-1) et sont donc éliminés de la compétition, comme lors de leur première participation en 2007. Du coup, il ne reste plus que le Nigeria, qualifié pour les quarts. Le Sénégal et la Tunisie étant débarqués depuis.

Uruguay reach the next round! ⚡️#U20WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 1, 2023

