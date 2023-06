La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a condamné, avec la dernière énergie, les scènes de violences qui ont interrompu ce dimanche 28 mai au stade Alboury Ndiaye de Louga, le match de demi-finale de Coupe de la Ligue entre Ndiambour-Stade de Mbour.

Une rencontre au terme duquel, les deux clubs se sont fendus de communiqués pour se rejeter la responsabilité. Dans sa réaction Amsatou Fall, directeur exécutif de la LSFP, annonce que la commission juridique a été actionnée et va se réunir ce jeudi pour statuer sur ces événements. Il souligne que les instances de la Ligue pro ont pris toutes les dispositions pour éradiquer la violence et mettre fin à ces actes de vandalisme qui, selon lui, commencent à ternir l’image du football local.

La commission juridique de la Ligue sénégalaise du football professionnel se penchera jeudi prochain sur les scènes de violences qui ont éclaté ce dimanche 28 mai à Louga, au cours de la demi-finale de Coupe de la Ligue ayant opposé le Ndiambour (Ligue 2) et le Stade de Mbour (Ligue 1). La rencontre a été interrompue à 10 minutes de la fin suite à des jets de projectiles et l’envahissement du terrain par le public au moment où l’équipe mbouroise avait pris l’avantage dans le match et s’acheminait vers la qualification.

Ce qui a conduit les officiels à mettre fin à la partie et de rentrer définitivement dans les vestiaires. « Toutes les dispositions avaient été prises pour assurer la sécurité et la bonne organisation de la rencontre. Ce qui s’est passé à Louga est inadmissible ! Evidemment, les instances juridictionnelles se penchent sur la question. Une fois que les rapports seront réunis, il y a aura instruction dans un bref délai», annonce Amsatou Fall, directeur exécutif de Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) dans les colonnes du journal sud quotidien. «Pour l’heure, la Ligue condamne avec la dernière énergie les scènes de violences», martèle-t-il.

