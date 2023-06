Comme annoncé­, un nouveau dossier de candidature du Sénégal pour l’organisation de la CAN 2027 sera transmis a la CAF.

Les maquettes de 5 villes et 7 stades sont présentés dans le nouveau document de plus de 192 pages informe le quotidien Source A qui donne l’information. Le dossier de candidature du Séné­gal à l’organisation de la CAN 2027 a été motivé par le rang de l’équipe nationale, les trophées gagnés entre 2022 et 2023. Sur le plan des infrastructures, les autoponts, les autoroutes, le TER, le BRT, les importants ré­cifs hôteliers et entre Dakar , Thiès et Ziguinchor, les aéro­ports…la volonté de l’État du Sé­négal qui a pris toutes les garanties pour l’organisation de la CAN explique la source.

Une mission de la CAF est attendue au Séné­gal avant le 15 juin pour une prospection

5 Villes ont été finalement rete­nues par le Sénégal pour la Can 2027 : Dakar, Thiès, Zi­guinchor, Kaolack, Saint Louis avec 7 stades qui sont Abdou­laye-Wade Diamniadio, Léopold­ Sédar­ Senghor, Lat Dior, Caroline Faye, Aline Sitoe Diatta, et Babacar Seye. Et pour les stades aussi la CAF exige deux qui ont une capacité de 40 000 places, deux de 20 000 et le reste pour 15 000 places. Lat Dior et Aline Sitoe Diatta vont connaître une extension pour atteindre une capacité de 20 000. Une mission de la Caf est attendue au Sénégal avant le 15 juin pour une prospection… En septembre prochain, la Caf va délibérer pour désigner le pays qui va accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

