À presque 38 ans (ce samedi 3 juin), Papiss Demba Cissé brille toujours. L’attaquant sénégalais a inscrit neuf buts avec Amiens en Ligue 2 cette saison, et il en veut plus à l’occasion du dernier match contre Laval, ce vendredi.

Papiss, vous êtes en fin de contrat. Avez-vous discuté de la suite avec le club ?

Non, je n’ai pas encore discuté avec le club, mais c’est sûr que je suis en fin de contrat (rires).

De quoi avez-vous envie ?

On ne sait jamais, c’est le football ! S’il y a une proposition sur la table, après, c’est possible de discuter. Je suis quelqu’un de challengeur et j’aime bien aller découvrir.

Rester à l’Amiens SC est une possibilité ?

Pourquoi pas rester. La porte est ouverte. Je ne suis pas fermé, je suis open. Dès qu’il y a un bon challenge.. Je suis content de faire partie de ce groupe, on a eu des beaux moments, il ne faut pas oublier.

Jusqu’où vous voyez-vous aller ?

Jusqu’au moment où je ne le sentirais plus. Pour le moment, je me sens très bien.

A 37 ans, qu’est-ce qui fait que vous avez toujours autant d’enthousiasme qu’au début de votre carrière ?

Je pense que je suis devenu pire, c’est ça que je ne comprend pas ! Si je ne m’entraîne pas, si je suis au repos, il y a un problème. Pour moi, les 2-3 jours de repos que nous avons eu, j’étais en Angleterre, mais vraiment perdu. Il y avait la salle de gym, donc j’en ai fait un peu, avec les enfants à côté. J’ai joué avec eux dans le jardin, mais des fois, je me dis : t’as quel âge ? C’est quoi ton problème ? J’ai toujours envie de m’entraîner.

Durant la saison, avez-vous eu le sentiment, à un moment donné, d’avoir été rattrapé par votre âge ?

Sincèrement, non, je n’ai pas du tout senti ça. Avec l’équipe, on arrivait à un moment où l’on ne gagnait plus, ce qui était pesant sur les épaules. Que ce soit dans les courses ou autre, quand des joueurs ne s’entraînaient pas, j’ai dit au coach « si tu veux, je peux les compléter ». Je n’ai pas eu de sentiment que ça va peser lourd.

Quel est votre secret pour en arriver là ?

Le travail, l’hygiène de vie, manger et dormir. La chance aussi si tu as une femme extraordinaire à côté de toi qui prend soin de toi et te fait des repas extraordinaires (rires). Ça aide beaucoup. Il faut du sérieux, beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Un footballeur, pour y arriver et faire une bonne carrière, il faut vraiment se sacrifier. Le football, ça ne se mélange pas.

A QRM, on vous a vu marquer deux vrais buts d’attaquant de surface. Vous sentez encore bien les coups…

Ce sont des sensations, celles d’un attaquant. Ça fait longtemps que je fais ce métier, donc c’est normal si j’ai des sensations et des choses à sentir au moment où ça va tomber. Avec le retrait d’Antoine (Leautey), je vois le défenseur tout proche de Gaël (Kakuta). Après, on le connaît, il est intelligent, il a su laisser passer le ballon, ce qui a amené beaucoup de décalage entre moi et le défenseur. Le jeune Junior (Fofana), la passe qu’il a fait et sa touche de balle, pour moi, c’est du haut niveau. Je lui dis félicitations, je l’ai même félicité après le match. Moi, j’avais juste à le finir. Junior a bien utilisé son intérieur du pied.

Vendredi, vous avez l’occasion de terminer la saison en franchissant la barre des 10 buts. Ce serait un bilan positif d’un point de vue individuel ?

Oui, ce serait positif, même plus de dix, on ne sait jamais ! J’aimerais bien avoir dix buts, même plus. On verra comment on va aborder le match et quelles seront les situations qui vont se présenter devant moi ? Je ne vais pas penser à ça pendant tout le match, même si l’envie d’y arriver sera présente.

Par Le11 Amiénois