Sokhna Ndoye est une handballeuse sénégalaise qui a représenté toutes les catégories de la sélection nationale. Depuis la saison 2015-2016, elle est une joueuse de Diamono Handball Club, où elle a été élue meilleure joueuse de la Ligue de Dakar la saison dernière. Elle est considérée comme l’un des plus grands talents sportifs du pays.

Connue de toutes ses pairs dans le championnat national, Sokhna continue de tracer son chemin dans la ferveur de son club de cœur, tout en rêvant de devenir professionnelle. Nous avons voulu découvrir la personne qui se cache derrière cette silhouette athlétique souriante qui chauffe le parquet du Stade Amadou Barry de Guédiawaye. Voici l’interview !



Tout d’abord, merci de nous avoir accordé cet entretien. Peux-tu te présenter ?



Je m’appelle Sokhna Ndoye, je suis handballeuse internationale sénégalaise à Diamono Handball Club. J’ai commencé à jouer au handball en 2015. Je suis polyvalente mais mon poste de prédilection est ailière gauche. J’ai commencé à jouer au handball via le championnat inter-écoles. Bien que j’évolue en National 1, je ne suis pas encore professionnelle.

Est-il facile de pratiquer le sport ici au Sénégal en tant que femme ?



Ma vie de sportive au Sénégal n’est pas compliquée car je vis avec ma famille qui me soutient beaucoup dans ce que je fais. D’ailleurs, ils viennent souvent me soutenir et me supporter lors de mes matchs. Je les remercie beaucoup pour cette force qu’ils me donnent chaque jour.

Peux-tu revenir sur ton histoire avec Diamono ?

Je joue à Diamono parce que c’est là-bas que j’ai commencé à jouer. Je peux dire aujourd’hui que Diamono m’a tout donné. J’y ai fait mes premiers pas et aujourd’hui je défends les couleurs de Diamono Handball Club. Je me sens chez moi et j’ai de bonnes relations avec le staff, mes coéquipières et les supporters.



Es-tu toujours étudiante ou as-tu une autre activité en parallèle ?

J’ai arrêté les études depuis un moment maintenant et je me concentre exclusivement sur le handball. J’ai suivi une formation en informatique mais je l’ai mise en standby depuis quelque temps maintenant pour me focaliser exclusivement sur le handball.

Peux-tu nous partager ton plus grand souvenir de handballeuse ?

Le plus grand souvenir de ma jeune carrière est la finale de la Coupe du Sénégal de l’année dernière. Malheureusement, c’est un mauvais souvenir car j’ai raté un penalty décisif qui aurait pu nous envoyer en finale. Nous avons finalement perdu la finale par un point et je n’arrive toujours pas à oublier cela.

Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui voudrait devenir joueuse de handball ?

Je leur dirais de se munir de passion et surtout de respecter les entraînements. Je leur dirais aussi d’être bienveillantes car le monde du football est très délicat. Elles doivent avoir une bonne concentration dans ce qu’elles font.

Quel est ton mot de la fin ?

Je suis très contente de cet entretien ! Je remercie wiwsport.com pour l’attention que vous portez au handball sénégalais. Je remercie mon coach, Moussa Sy, grâce à qui je suis ce que je suis aujourd’hui. Je remercie aussi toute l’équipe de Diamono, je ne les remercierai jamais assez. Un grand merci à toute ma famille.

wiwsport.com (Par Jean Joseph)