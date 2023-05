Troisième de National 1 avec le Red Star, l’ancien international sénégalais et consultant de Canal+ Habib Beye peut ne peut aller jusqu’à la fin de son contrat (juin 2024) et se retrouve dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 2.

En effet, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille est sur les tablettes du FC Sochaux, d’Amiens et le Paris FC. Reconnu et respecté du côté du club parisien pour le jeu plaisant qu’il a produit depuis sa mise en poste en janvier 2021, le mondialiste sénégalais a l’opportunité de passer une étape dans sa jeune carrière.

Remis des émotions lors de la dernière journée de championnat où le Red Star a raté la montée malgré sa victoire sur le Stade Briochin, Habib a donné quelques indices sur son avenir. « Il faut savoir se protéger, ne pas parler à chaud. J’ai besoin aussi d’évacuer ce que j’ai vécu pendant 20 mois. J’ai besoin de m’asseoir. Voir aussi quel est notre projet. Je remercie, et pas parce que c’est un départ, tout le club, mon président et les propriétaires car ils m’ont donné les pleins pouvoirs. J’ai fait ce que je voulais avec mon staff. On a vécu un bon moment », déclare-t-il.

wiwsport.com