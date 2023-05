Le mercato approche à grands pas et par conséquent de nombreux joueurs ont déjà été supervisés. C’est le cas du défenseur sénégalais Formose Mendy. Ce dernier est suivi de très près par l’OM qui veut se renforcer en défense.

Le latéral sénégalais d’Amiens intéresse de nombreux clubs en Europe. Courtisé par West Ham (Angleterre) Monaco et Reims, Formose Mendy a aussi tapé dans l’œil des dirigeants phocéens. Et les dirigeants marseillais ont le déplacement pour le voir jouer. La dernière en date était un match entre Grenoble et Amiens.

Malgré cet intérêt, l’Olympique de Marseille n’a pas encore formulé une offre. Le club phocéen veut surtout se renforcer au milieu de terrain. C’est la priorité du club.

