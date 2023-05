Aliou Badji n’a plus marqué depuis onze matchs. De quoi émettre quelques critiques à son égard. Mais il peut compter sur le soutien de son entraîneur.

Aliou Badji essuie des critiques depuis onze matchs sans marquer. Son manque d’efficacité est pointé du doigt par certains supporters de Bordeaux, d’autant plus que les Girondins ont été relégués à la deuxième place de Ligue 2 après leur défaite contre Annecy (1-0) en début de semaine dernière. Le FC Metz ayant remporté son match contre Sochaux (0-1), Bordeaux n’a plus son destin en main pour la montée.

Malgré tout, l’entraîneur David Guion reste positif et soutient Badji, qui avait pourtant enchaîné quatre buts en cinq matchs entre février et mars. Selon Guion, Badji est cyclique et cherche constamment des solutions avec ses partenaires. Il connaît bien la Ligue 2 et les joueurs en face, et ne doute pas. L’important, pour Guion, est que Badji aide l’équipe à trouver le chemin des filets lors de leur dernier match contre Rodez.

« Aliou Badji est très cyclique, reconnaît David Guion dans des propos rapportés par le Web Girondins. Il nous avait apporté de l’efficacité pendant une période. Il est toujours dans les endroits chauds de la surface, mais il est moins efficace ces derniers temps. Il ne doute pas, il a une force de caractère. Il connait parfaitement la Ligue 2, il connait bien les joueurs en face. Il est totalement investi dans son rôle. Il a actuellement moins de réussite, mais il cherche constamment les solutions avec ses partenaires. L’important est qu’il nous trouve le chemin des filets sur ce dernier match et qu’il aide l’équipe. » Face à Rodez ce vendredi, l’occasion pourrait être belle pour Aliou Badji.

