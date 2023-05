La dixième édition du Meeting de Dakar s’est tenue le week-end dernier à Diamniadio. Cet événement est désormais une référence sur le circuit international, et selon son directeur, il est prêt à franchir un nouveau palier.

Le meeting international de Dakar a rempli tous les critères pour passer du label de bronze à celui d’argent lors de sa prochaine édition, a affirmé El Hadji Bara Thiam. « Aujourd’hui, nous avons les arguments nécessaires pour défendre notre ambition de passer au label d’argent. Nous espérons franchir cette étape l’année prochaine », a-t-il déclaré à la fin du meeting international d’athlétisme de Dakar.

Cette manifestation sportive a suscité une forte mobilisation du public, avec la participation de plusieurs athlètes étrangers à différentes épreuves. « Le Comité d’organisation a respecté scrupuleusement les consignes et le cahier des charges pour l’organisation d’un meeting de niveau bronze », s’est réjoui M. Thiam, également premier vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA).

Selon lui, le meeting de Dakar ne doit rien à envier aux autres meetings organisés dans les pays africains, en termes de qualité de l’organisation et de la participation. Il a fait savoir que dix nationalités ont répondu présent et plus de 150 athlètes ont participé, tout en saluant la présence des sponsors, des partenaires et du public qui a massivement répondu présent.

M. Thiam a également plaidé en faveur d’un meilleur soutien aux athlètes sénégalais, en particulier pour le vainqueur du 100 m haies chez les hommes, Louis François Mendy. « Ce jeune est en train de percer. Il faut l’encourager et le soutenir davantage. Il a son club en France et chaque fois qu’il en a besoin, il revient représenter les couleurs nationales », a-t-il souligné.

wiwsport.com avec APS