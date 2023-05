Grand artisan de la saison historique du CD Praviano, Alioune Fall a été élu meilleur gardien de la D5 d’Espagne. Le Sénégalais revient sur cette récompense.

Les footballeurs sénégalais brillent un peu partout en Europe. À l’image de beaucoup de ses compatriotes qui évoluent dans les Championnats de plus haut niveau, dont en Liga espagnole, Alioune Fall a laissé son empreinte en Tercera División (D5 d’Espagne) cette saison. Titulaire indiscutable dans les cages du CD Praviano, le portier a mené cette équipe à la quatrième place synonyme de Play-offs, où les siens ont malheureusement échoué en finale contre l’Entregu CF, il y a quelques jours.

« On a fait une très bonne saison, une saison historique je peux dire. Jusqu’à cette année, Praviano n’avait jamais encore été aussi bien classé. On est allé jusqu’en finale des Play-offs contre l’Entregu. On n’a fait match nul à l’aller (0-0) où j’étais titulaire. Malheureusement, on a perdu lors de la manche retour (2-0), et je me suis blessé puis remplacé en deuxième mi-temps », nous rappelle le natif de Gueule Tapée, qui se confie sur son titre de meilleur gardien de but en Tercera División version 2022-2023.

« Je suis très content d’avoir remporté cette récompense après avoir passé seulement trois ans ici. D’habitude, ce sont les gardiens les plus expérimentés qui gagnent ce trophée successivement. Des gardiens âgés entre 30 à 32 ans. Je suis le seul à mon âge à l’avoir réussi », dit-il. Après cette récompense évidente, Alioune Fall pourrait s’en aller vers une autre destination pour monnayer son talent, notamment dans un championnat plus huppé. D’autant plus qu’il n’est plus aussi jeune que ça (25 ans).

wiwsport.com