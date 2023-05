Après trois défaites de suite, et alors que les Celtics pouvaient entrer dans l’histoire en concluant le « comeback » devant leur public, le Heat a réagi avec la manière en terrain hostile (103-84). Miami affrontera les Nuggets en finale NBA.

Cette nuit, Boston s’est adjugé le titre de la conférence Est et se qualifie ainsi pour la finale NBA. Jason Tatum et ses coéquipiers ont été largement dominés par Miami. Le Heat a imposé son rythme tout le long du match et remporte ainsi une victoire largement méritée et la blessure de Tatum est venu faciliter le travail de Miami. Jimmy Butler montre sa polyvalence, trouvant un bon équilibre entre faire jouer les autres et scorer.

A l’entame du dernier quart-temps, Miami est devant de 10 points. L’écart n’arrête pas de grimper et dépasse les 20 points dans un TD Garden complètement sonné. 103-84 pour Miami score final, le Heat va aller affronter Denver pour le titre NBA.

Cette finale s’est aussi l’occasion pour le coach et analyste vidéo sénégalais Rémy Ndiaye de remporter son premier titre NBA. Il va ainsi affronter son compatriote Boniface Ndong, coach adjoint à Denver, en finale.

wiwsport.com