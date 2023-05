L’attaquant sénégalais et son compatriote défenseur se sont illustrés lors de la rencontre entre Alanyaspor et Kasımpaşa. Ils permettent ainsi au club d’Istanbul d’obtenir la victoire.

En match comptant pour la 36e journée de SüperLig, Kasımpaşa s’est déplacé sur la pelouse d’Alanyaspor ce mardi. Kasımpaşa qui sort deux victoires veut enchainer une troisième victoire. Une mission accomplie. Le club de Istanbul a pu compter sur ses sénégalais. Cette rencontre a vu briller les deux sénégalais Papy Djilobodji et Mamadou Fall.

C’est le défenseur qui s’est illustré en premier en marquant le but égalisateur à la 60e minute. L’attaquant Mamadou Fall va lui répondre en inscrivant le 3e but de Kasımpaşa. Il marque par la même occasion son 8e but de la saison.

