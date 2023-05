Le journal wiwsport, votre quotidien sportif gratuit, vous offre tous les jours un tour complet de l’essentiel de l’actualité de tous les sports du Sénégal.

En première page, découvrez l’entretien exclusif avec Mouhamed Gueye, candidat à la draft NBA, qui raconte son parcours depuis ses débuts modestes dans le football jusqu’à sa décision de se lancer dans le basketball.

Dans la rubrique Ligue 2, retrouvez les Trophées UNFP et l’équipe-type de la saison, où Harouna Sangate figure en bonne place. Le Meeting de Dakar 2023 est également à l’honneur, avec la victoire impressionnante de Louis François Mendy dans le 110m haies.

Enfin, les Championnats d’Afrique de Karaté, zone 2, ont vu la domination écrasante de l’équipe « Sénégal en Or ».

