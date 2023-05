Défié par Pokola Baldé, Alboury (écurie Sa Ndiambour) a écarté ce dernier avant de citer ses potentiels adversaires qui sont de grands noms de l’arène.

Alboury a nié avoir affronté Pokola en lutte simple alors que le lutteur de Pikine a prétendu l’avoir battu mbappat.

Après avoir rejeté ces allégations, il a affirmé qu’il n’est pas interressé à l’idée de croiser Pokola Baldé surtout après sa brillante victoire sur Diarra 2 il y’a un peu plus d’une semaine.

« C’est faux je ne l’ai jamais affronté en mbapatt (lutte simple). J’ai battu ses aînés dans l’arène et donc je ne vais pas l’affronter. Sincèrement je vise plus haut que lui. Mes potentiels adversaires sont nombreux et ils doivent m’accorder ma chance. Issa Pouye est un champion qui a affronté beaucoup de grands lutteurs, je lui demande de me tendre la main. Il y’a également des lutteurs comme Tonnerre et Jordan. Ce sont mes grands et ils doivent venir se frotter à moi » a t’il déclaré sur Jambaar News.

