Arrêté à Mbour il y’a quelques semaines, le lutteur Ada Fass a été jugé et condamné à une lourde peine d’emprisonnement.

Dame justice a tranché dans le dossier Ada Fass poursuivi pour bande de malfaiteurs et vol avec violence sur la personne de Ndiaga Ndir Ndoye. En effet selon Seneweb qui a révélé l’information ce mardi, le lutteur de Fass de son vrai nom Adama Correia a écopé d’une lourde peine de deux ans de prison d’un 1 an ferme plus une amende de 1,5 millions de FCFA. Une sanction qu’il partage d’ailleurs avec son co-inculpé Adama Ndiaye.

Par ailleurs, ladite source de souligner que non convaincu de l’implication du lutteur dans les faits qui lui sont reprochés, le procureur a dû se référer au procès verbal d’enquête pour infliger une telle sanction aux prévenus.

Wiwsport.com