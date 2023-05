La demi-finale de la Coupe de la Ligue entre le Stade de Mbour et l’ASAC Ndiambour a été interrompue par des incidents survenus dans les gradins. Le match n’a pas pu aller à son terme et la victoire a été finalement accordée au Stade de Mbour, qui se qualifie ainsi en finale. Cependant, les deux camps ont publié des communiqués pour se dédouaner et rejeter la responsabilité des événements sur l’autre.

Le 28 mai dernier, le football sénégalais a été une fois de plus marqué par des violences, lors du match opposant le Ndiambour et le Stade de Mbour. Des supporters ont commencé à se battre et ont jeté des pierres sur les joueurs, forçant l’arbitre à suspendre le match. Des blessés ont été signalés ainsi que des dégâts matériels, notamment le saccage du bus des joueurs mbourois. Le lendemain, l’ASC Ndiambour a publié un communiqué accusant le vice-président du Stade de Mbour d’être à l’origine des violences. « Le principal instigateur des violences ayant causées des jets de projectiles des deux camps est le vice-président du Stade de Mbour », affirme le communiqué.

La riposte du Stade de Mbour n’a pas tardé. Les dirigeants du club mbourois affirment que ce communiqué ne dit pas la vérité sur les incidents. «Le stade de Mbour regrette le communiqué fallacieux de l’ASAC Ndiambour qui n’a pas relaté la vérité des faits et ne participe pas à la désescalade de la spirale de la violence », peut-on lire dans le communiqué du SD Mbour.

Le club mbourois affirme que les blessés physiques ont été pris en charge et que les joueurs, les membres du staff et les supporters sont tous rentrés à Mbour. Invitant les acteurs du sport à plus de retenue, le club lougatois dit être à l’écoute de la décision des dirigeants de la Ligue pro. Le Stade de Mbour invite les autorités de la LFP « à prendre toutes les responsabilités pour faire la lumière sur ces actes qui ternissent notre football local ».

