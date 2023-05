Deux joueurs de l’As Douanes figurent dans l’équipe type de la saison 3 de la Bal.

Il s’agit bien évidemment du jeune international sénégalais, une des grosses révélations du tournoi, Jean-Jacques Boissy. Auteur d’un excellent tournoi, le meneur a grandement con­tribué à la qualification en finale des Gabelous. En plus de son apport sur le plan offensif, Jean-Jacques Boissy est aussi dans l’équipe type des meil­leurs défenseurs de la saison 3. Très attendu, l’ailier américain, Marcus Crawford, figure aussi dans la liste du 5 majeur. Les trois autres sont Dane Miller Jr. (SLAC), Anunwa Omot (Al Ahly) et Aliou Diarra (Stade Malien).

Anunwa Omot, Mvp de la finale !

Meilleur marqueur de la finale avec 22 points, le Soudanais Anunwa Omot a été désigné Mvp. Il reçoit ainsi le premier trophée Hakeem Olajuwon décerné par la Bal. Il devient par ailleurs le premier africain à terminer Mvp, après Walter Hodge (Porto Rico en 2021) et Michael Dixon (Etats-Unis 2022). Enfin faut noter la suprématie de l’Afrique du Nord lors de ces trois éditions de la Bal, avec les équipes du Zamalek (Égypte) et de l’Us Monastir (Tunisie) lors des deux premières, et aujourd’hui Al Ahly d’Égypte.

Source : LeQuotidien