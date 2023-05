Chelsea a annoncé la nomination de Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur pour redonner vie à l’équipe qui a connu de grandes difficultés cette saison. L’Argentin, qui était sans club depuis son départ du PSG, aura la tâche difficile de remettre les Blues sur le chemin de la victoire.

Malgré un recrutement hivernal gigantesque coûtant plus de 600 millions d’euros et l’arrivée d’un nouveau propriétaire, les résultats n’ont pas été au rendez-vous pour l’équipe londonienne, qui a terminé à une triste 12e place en Premier League et s’est fait éliminer en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Pour ouvrir un nouveau chapitre, les Blues ont choisi Pochettino : « Le Chelsea Football Club est heureux de confirmer que Mauricio Pochettino deviendra l’entraîneur-chef de l’équipe masculine à partir du début de la saison 2023/24. L’Argentin commencera son nouveau rôle le 1er juillet 2023 avec un contrat de deux ans, avec une option de club d’une année supplémentaire », a déclaré le club anglais dans un communiqué.

Avec l’arrivée de Pochettino, les fans de Chelsea espèrent que les Blues retrouveront leur forme et leur succès d’antan. Il est clair que le nouvel entraîneur aura un grand défi devant lui, mais les supporters sont prêts à le soutenir dans cette nouvelle aventure.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

