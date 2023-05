Lors d’une interview accordée à wiwsport, Cheikh Gueye, l’entraîneur de Teungueth, a largement évoqué la victoire de son équipe en demi-finale de Coupe de la Ligue contre le Casa Sports (2-1) samedi dernier.

La formation de Rufisque vise désormais le trophée qui serait salvateur pour sauver sa saison. Le Teungeuth FC s’est qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe de la Ligue en battant l’équipe d’Ansoumana Diadhiou, grâce à une bonne maîtrise de l’adversaire : « Il fallait être prêt sur le plan tactique pour avoir du répondant. Et on a réussi grâce au travail effectué, notamment avec des séances de visionnage pour étudier l’adversaire. C’est une nouvelle stratégie demandée par le football moderne, de faire appel à des analystes vidéo », précise le coach Cheikh Gueye qui avait déjà une idée de l’énorme tâche qui attendait ses joueurs. « Cette rencontre ne pouvait pas être facile. Parce qu’en face il y avait une grande équipe du Casa Sports qui était communément présente dans les grandes compétitions ces derniers temps. »

Sur le plan tactique, Cheikh Gueye a aimé le visage de son équipe même s’il considérait que le but de Casa Sports était à éviter. « On savait que l’équipe adverse, souvent entreprenante dans la construction, avait pour finalité de jouer sur les ailes et nous avons essayé de les contrarier. Malheureusement, en deuxième mi-temps, les joueurs ont un peu laissé de côté certaines consignes, ce qui a profité au Casa Sports qui a fini par trouver la marque sur un centre. C’était prévisible, nous savions que 80% des buts de l’adversaire venaient sur un centre de Mactar Ndiaye. Nous avons donc corrigé et apporté de l’explosivité devant, en faisant entrer Pa Oumar Fall, Pa Doudou et Mbaye Jacques. Après l’égalisation de ce dernier, il fallait maintenant gérer les émotions pour éviter d’encaisser à nouveau. Nous avons ensuite réussi à prendre l’avantage en prolongation grâce à un enchaînement de Pa Oumar. C’est une victoire des joueurs, du public mais également celle du président Babacar Ndiaye », a-t-il déclaré.

Alors que le Teungueth est hors course pour le titre en championnat, Cheikh Gueye verrait bien un sacre en Coupe de la Ligue pour sauver sa saison. « Nous jouerons la finale et notre objectif sera de la gagner ». En face, Cheikh Gueye retrouvera son ancienne équipe, le Stade de Mbour, qui a pris le dessus sur Ndiambour (2-1) dans l’autre demi-finale.

