Comme annoncé par des médias sénégalais, le Sénégal disputera un match amical en juin avec le Brésil. La Fédération Sénégalaise de Football a fait part de la nouvelle ce dimanche.

Après le match nul (1-1) en octobre 2019, les deux équipes vont se retrouver en 2023. En match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin prochain, le Sénégal et le Brésil joueront le 20 juin prochain. La rencontre entre Sadio Mané et sa bande et celle de Neymar aura lieu au Portugal. Et se jouera au stade José Alvalade XXI à Lisbonne inauguré lors de la Coupe d’Europe 2004 d’une capacité de 50076 places

Une rencontre prévue 3 jours après la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, le 17 juin à Cotonou. Les Lions seront en déplacement au Bénin qui revient en lice pour le 2e ticket du groupe L. Une rencontre très décisive pour la survie des Guépards du Bénin qui compte désormais le même nombre de points que l’actuel deuxième du groupe, le Mozambique.

