Le Meeting de Dakar s’est bouclé en beauté avec la victoire du Sénégalais Louis François Mendy sur le 110m haies international.

Déjà vainqueur l’édition dernière, le recordman du 110m haies national, Louis François Mendy a écrasé la concurrence sur la piste de l’annexe du stade Abdoulaye Wade. En 13s 49, l’international sénégalais a répondu présent cet après-midi du samedi 27 à Diamniadio, malgré son état de forme physique.

« J’ai couru avec une blessure mais le plus important, c’est de venir représenter son pays. Je voulais montrer au peuple que je suis toujours là », déclare Louis. Véritable figure de l’athlétisme sénégalais, François Mendy a confirmé bénéficier de l’aide et de l’appui de la Direction Technique Nationale et de la Fédération pour qu’il continue sur à fournir de belles performances.

wiwsport.com