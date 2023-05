La dernière journée de la premier league était pleine d’émotions. En plus de la lutte pour les places européennes, la course pour le maintien a connu de nombreux retournements de situation. Ainsi Everton de Gana Guèye reste en premier league et Leicester de Nampalys Mendy retourne en Championship.

Ce dimanche soir, la Premier League voyait ses vingt clubs disputer la 38e et dernière journée du championnat. Si la lutte pour le titre était déjà décidé, en bas de tableau il y a encore une lutte pour rester en premier league. Un duel à distance se jouait entre Everton et Leicester. Au final s’est Leicester qui va descendre en division inférieure. Leicester vainqueur à domicile de West Ham n’avait pas son destin entre ses mains. En effet, les Foxes espéraient un match nul ou une défaite d’Everton, qui recevait Bournemouth.

Finalement, les Toffees resteront dans l’élite du football anglais. Ceci grâce à leur victoire (1-0) obtenue contre Bournemouth. Le but a été inscrit par Abdoulaye Doucouré. Pourtant les Toffees sont passés par tous les états. En effet jusqu’à la 57éme minute, Everton était en Championship puisque Leicester menait au score. Mais le but victorieux des Toffees a tout changé et permet à Everton de conserver sa 17ème place. Leicester de son côté retourne en Championship depuis sa montée en 2014.

